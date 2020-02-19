الصحة تستحدث نظاماً متكاملاً لمجابهة الطوارئ

التاريخ: 18-فبراير-2020
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كشفت وزارة الصحة بالخرطوم عن الشروع في تأسيس نظام متكامل لمجابهة تحديات الطوارئ المختلفة وذلك بتكوين غرفة عمليات طوارئ مركزية بالوزارة تعنى بكافة أشكال الطوارئ من وبائيات وحوادث وسيول وفيضانات .
وأكد مدير الإدارة العامة للطب الوقائي د.محمد نقد الله خلال اجتماع عقده اليوم بالوزارة بحسب سونا أن النظام الجديد يهدف لمجابهة الطوارئ عبر مركز موحد بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة من شرطة الدفاع المدني وغيره إضافة إلى إشراك القطاع الخاص بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وأكد حرص الوزارة على أهمية الاستفادة من الخبراء والمختصين في مجال الكوارث والطوارئ عبر منظومة جامعة، مشيراً إلى أنه لم تتم الاستفادة من خبراتهم في السابق بصورة فاعلة لافتاً إلى وجود العديد من التجارب الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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