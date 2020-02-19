غاب عنه الدوليون الهلال يبدأ الإعداد لموقعة فهود الشمال

التاريخ: 18-فبراير-2020
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خاض فريق الكرة بنادي الهلال الخرطوم بحسب موقع السودانى تدريبًا على ملعبه بـ(الجوهرة الزرقاء)، استعدادًا لمباراته المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز.
وأشرف على المران الوطني الفاتح النقر، وطاقمه المعاون، وعمل على تصحيح الأخطاء التي صاحبت مباراة الفريق أمام أهلي عطبرة في الدوري الممتاز.
ويفقد الهلال في الحصة التدريبية التي سيؤديها الفريق عددًا من لاعبيه الدوليين بسبب المنتخب.
وحقق (الأزرق) الجمعة الماضية فوزًا كبيرًا على أهلي عطبرة بخمسة أهداف مقابل هدفين ليتواجد في المركز الثاني.
يشار إلى أنّ الهلال سيخوض مباراته في الجولة الرابعة في العشرين من فبراير الجاري أمام الأمل عطبرة.
الخرطوم ( الكوش نيوز)
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