الإقالة تهدّد مدرب الأمل عطبرة!

علمت(السوداني) من مصادرها الخاصة أنّ مجلس الأمل عطبرة يفكّر في الاستغناء عن مدرب الفريق كفاح صالح بعد تراجع النتائج في الدورة الثانية من منافسة الدوري الممتاز.

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ومنذ انطلاقة النصف الثاني من المنافسة المحلية حقق ممثل عطبرة الفوز في جولةٍ وحيدة أمام الأهلي الخرطوم بهدفٍ دون مقابل، فيما خسر في جولتين على التوالي أمام حي الودي نيالا بهدفين مقابل هدف، والشرطة القضارف بهدفٍ دون رد. وقالت مصادر لـ(السوداني)، إنّ مجلس الإدارة يترقّب نتيجة الفريق في المباراة المقبلة أمام مريخ الفاشر المقرّر لها الجمعة القادم.

وبات مصير الكابتن كفاح صالح مع الأمل مهدّدًا بالاستمرارية لاسيما بعدما أصبح الفريق في خطر بسبب فقدان المركز المؤهل للتمثيل الخارجي في ظلّ المنافسة الشرسة من حي العرب بورتسودان ومريخ الفاشر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)