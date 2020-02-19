سري للغاية.. تفاصيل حملة يقودها محمد بن زايد لمواجهة “المارد التركي”!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب شهير بتسريباته السياسية من الإمارات على تويتر، عن ما زعم أنه تفاصيل حملة جديدة يقودها محمد بن زايد لمواجهة التوسع التركي في المنطقة.

حساب “بدون ظل” ـ الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ قال في تغريدة له لاقت تفاعلا واسعا، إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يقود حملة تقارب بين السعودية وايران لمواجهة تركيا في عدة دول.

وأضاف الحساب الذي يحظى بمتابعة أكثر من 260 ألف شخص على تويتر في تغريدته التي رصدتها (وطن) أن ابن زايد قطع شوطا كبيرا بهذا الشأن، على أن تتم سرية العلاقة بينهم كما هي عدائية ليستفيد الطرفان من هذا الخلاف، مع استمرار الخطة الرئيسية، حسب زعمه.