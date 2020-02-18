جواد ظريف: مواقف بعض الدول العربية فتحت الباب لإعلان “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن تقارب بعض الدول العربية مع إسرائيل، فتح الباب أمام إعلان الولايات المتحدة الأمريكية “صفقة القرن”.

أجرى الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، حوارا مع ظريف، أوضح من خلاله أن بعض الدول العربية، دعمت وبشكل خاص خلال السنوات الأخيرة، مشاريع أمريكية ضد الفلسطينيين، وما يُسمّى بـ”صفقة القرن”، أو الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الإيراني “لا يجرؤ زعماء الدول العربية حتّى على الاعتراض، وبدل أن يتّخذوا موقفا داعما لفلسطين يبادرون إلى توجيه الشّكر أيضا للسيّد ترامب”.

وأوضح محمد جواد ظريف أن هذا الأمر “ساهم أيضا في إضعاف البلدان العربية، ما ساهم في تشجيع الأمريكان على إعلان مخططاتهم المعادية لفلسطين”، على حد تعبيره.