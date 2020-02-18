الجيش الليبي يدمر سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش، “تم تدمير السفينة التركية المحملة بالأسلحة والذخائر والتي رست هذا الصباح في ميناء طرابلس”.
في هذه الأثناء، أكدت مصادر عسكرية ليبية، لوكالة “سبوتنيك”، تدمير سفينة محملة بالأسلحة في ميناء الشعاب بطرابلس ظهر اليوم الثلاثاء”. ولم تؤكد المصادر الجهة التي تتبع لها السفينة، ولم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن تفاصيل العملية.
كما حاولت “سبوتنيك”، التواصل مع قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق للحصول على معلومات بشأن السفينة، إلا أننا لم نحصل على رد من الجهات الرسمية”.
فيما نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصدر داخل ميناء طرابلس قوله إن “قوات حفتر استهدفت في قصفها ميناء طرابلس أرزاق وممتلكات الناس التي كانت داخل الحاويات”.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق، اليوم، إن هناك انتهاكات عسكرية مختلفة وتدخلات كثيرة في الملف الليبي، آخرها تعرض ميناء طرابلس لهجوم صاروخي اليوم.
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