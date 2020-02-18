حركة حماس ترد بقوة على التهديد باغتيال السنوار: قادتنا مشاريع شهادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علق مصدر في كتائب “عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، على محاولة اغتيال قائد “حماس” في غزة، يحيى السنوار، والقيادي البارز في الذراع العسكرية للحركة، مروان عيسى.

وقال المصدر لوكالة “فلسطين الآن”: “الحديث عن اغتيال القادة السنوار وعيسى يدل على عجز وإرباك الاحتلال، وهي رسائل فارغة”.

وأضاف المصدر: “قادتنا مشاريع شهادة. وتلويح العدو لا يخيف أي طفل فلسطيني، وعلى قيادة العدو الفاشلة أن تجد حلا لبالونات غزة قبل أن تفكر بقرار لا تطيق دفع ثمن تبعاته”.

وختم المصدر بالقول: “أعلى ما في خيلهم يركبوا”. المادة السابقة اشتباك عنيف بالأيدي بين النواب في مجلس الأمة الكويتي المقالة القادمة الجيش الليبي يدمر سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري

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