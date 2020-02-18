الجيش الليبي يوجه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة بميناء طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة في ميناء طرابلس، ردا على خرق للهدنة بين الطرفين.

بنغازي – سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء “تُرحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بجميع المبادرات التي تهدف لإحلال السلام في البلاد؛ ومن هذا المنطلق… فإن وحدات القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليهم”.

ونوه بيان الجيش الليبي إلى أنه “نظراً للخروقات المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة السراج وزمرته، فإن القوات المسلحة أعطت أوامرها لتوجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس”.

وأضاف البيان “ذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيمي داعش والقاعدة.