إسرائيل تعتزم اتخاذ “قرار تاريخي” مع السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت كتلة “الليكود” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، “العمل على منح المسلمين في إسرائيل إمكانية للتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج في رحلات مباشرة.

وقال رئيس كتلة “الليكود” في الكنيست ميكي زوهر، في تصريحات مع موقع “بانيت”، إن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعمل من أجل تنظيم رحلات للحج مباشرة من تل أبيب إلى السعودية وليس عبر الأردن، بمبلغ 5000 شيكل”.

واعتبر أنه “تم تحقيق تقدم في هذا المسار، وأن الأمر سيحسم بتدخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معربا عن اعتقاده بأن نتنياهو سيتولى شخصيا متابعة هذا “الموضوع الهام” من أجل تذليل أية عقبات في وجهه.

وقال زوهر إن “حزب الليكود يؤيد حرية العبادة والأديان.. لذلك أعمل أمام رئيس الحكومة على ضوء كونه نجح في بلورة اتصالات قريبة مع السعودية، كي يقوم بالاستفادة من هذه الاتصالات من أجل إتاحة الفرصة أمام الحجاج من مسلمي إسرائيل للتوجه إلى السعودية في رحلات مباشرة بسعر معتدل جدا”، موضحا أن “المقصود هو مبلغ يقدر بحوالي 5000 شيكل (1500 دولار)، وليس 30000 (8,8 ألف دولار)، كما عرض مؤخرا” .

وكان وزير الداخلية الإسرائيلي وقّع مرسوما يسمح لمواطنيه بالسفر للسعودية في رحلة دينية أو عمل طالما حصلوا على تأشيرة من المملكة.

وقالت القناة “13” في التلفزيون الإسرائيلي إن “وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي يوقع مرسوماً يسمح للإسرائيليين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية في رحلة دينية أو عمل طالما حصلوا على تأشيرة من المملكة العربية السعودية”.

فيما نقلت شبكة “سي.إن.إن” الأمريكية عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قوله: “إن الإسرائيليين غير مرحب بهم، بعد أن سمحت إسرائيل لمواطنيها بزيارة المملكة في ظروف محددة”.

وقال الأمير السعودي: “سياستنا ثابتة. ليس لدينا علاقات مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية زيارة المملكة في الوقت الحالي”.