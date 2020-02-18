"البرهان" يؤكد حرصه على ترسيخ السلام في جنوب السودان

الثلاثاء 18 فبراير 2020

كتب اخبار الخليج 365

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص بلاده على ترسيخ السلام في جمهورية جنوب السودان.



وأطلع البرهان على التقدم الذي أحرزه تنفيذ الاتفاقية التنشيطية للسلام فى جمهورية جنوب السودان، وذلك خلال لقائه بالخرطوم اليوم، مع السفير إسماعيل ويس مبعوث "الإيجاد" لدولة جنوب السودان، والسفير أوغستينو نجروجي الرئيس المؤقت للمفوضية المشتركة لمراقبة وتقييم تنفيذ سلام الجنوب.

وقال السفير اسماعيل ويس، فى تصريح صحفي عقب اللقاء، إن تنفيذ الاتفاقية أحرز تقدما كبيرا بخصوص تشكيل الحكومة الانتقالية فى دولة جنوب السودان، مضيفا أن لقاء رئيس مجلس السيادة جاء بهدف التشاور وتلقي التوجيهات والنصائح من القيادة السودانية التي ترأس مجموعة دول الإيجاد منذ نوفمبر الماضي.

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وأوضح أن اللقاء بحث خطوات سير تنفيذ الاتفاقية ومدى التقدم الذي أحرزته، وتطرق لخارطة طريق تشكيل الحكومة الانتقالية، معبراً عن ثقته في أن تضم كل أطراف السلام فى دولة جنوب السودان خلال الفترة الزمنية التى حددتها الإيجاد.

من جانبه، أشاد السفير أوغستينو نجروجي، بمتابعة رئيس مجلس السيادة، المستمرة واللصيقة على سير تنفيذ اتفاقية سلام الجنوب، موضحا أن الوفد قدم شكره لحكومة السودان على المساعدات التي ظلت تقدمها لإنجاح تنفيذ عملية السلام، خاصة بند ترتيبات تشكيل الحكومة الانتقالية والترتيبات الأمنية وعمليات دمج القوات التي يشرف عليها ضباط سودانيون، بالإضافة إلى ما قدمه السودان من دعم عيني لعملية دمج القوات.

وقال إن رئيس مجلس السيادة وعد بالمتابعة للاطمئنان على سير عملية الدمج والتأكد من جاهزية القوات لاداء واجباتها الوطنية.

من جهة أخرى، التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع سفير اليابان لدى السودان شينجي اوربياشي، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.

وأعرب السفير الياباني، في تصريح صحفي عقب اللقاء، عن سعادته بالتطور الذي شهدته علاقات البلدين خلال فترة عمله، وعبر عن أمله بأن تصبح أكثر قوة في المستقبل.