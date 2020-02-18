إتجاه لإعادة النظر في تصاديق شركات توزيع الوقود وعقود وكلاء المحطات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مطلع بوزارة الطاقة والتعدين عن وجود اتجاه قوي لإعادة النظر في تصديقات شركات التوزيع وعقودات وكلاء المحطات الغير ملتزمين بلائحة الوزارة المعنية،وأوضح المصدر في تصريح لـ (باج نيوز) أن اللائحة معنية بتظيم وضبط وتوزيع المنتجات البترولية، والعمل وفق الضوابط الحكومية الصادرة والمعنية بالإلتزام باجراءات السلامة وامتلاك المعدات الكافية وتوفير العمالة المطلوبة. المادة السابقة توفير حصة دقيق لمحلية كوستي

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