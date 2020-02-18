الخارجية تعرب عن التطلع لتعميق التعاون مع السعودية وروسيا

الثلاثاء 18 فبراير 2020

كتب اخبار الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن تطلعها لتعميق التعاون مع السعودية وروسيا.



واستقبل عمر قمر الدين وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، الذي عبر عن عمق العلاقات بين البلدين.

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وأكد السفير السعودي دعم السعودية لخيارات الشعب السوداني، ودعم السودان لرفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشدد على أن المملكة العربية السعودية ترى في نماء واستقرار السودان مصلحتها، وعلى ضرورة تفعيل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة عبر تفعيل اللجان الوزارية المشتركة.

ومن جانبه، أشاد الوزير السوداني بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للسودان، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، نظرا لأهمية علاقات الجوار والإخوة والمصلحة المشتركة التي تربط البلدين.

كما استقبل عمر قمرالدين، سفير روسيا لدى السودان فلاديمير جيلتوف، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بالإضافة إلى بحث وتنسيق المواقف والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وثمن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية مواقف روسيا الداعمة لبلاده، مُعربًا عن أمله في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.