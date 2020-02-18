العطش يهدد محصول القمح بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تواجه العروة الشتوية العديد من المعوقات، أبرزها شح الجازولين ومياه الري، فضلا عن إقالة محافظ مشروع الجزيرة والمدير العام للبنك الزراعي، حيث اعتبر بعض المنتجين أنه قرار جاء في التوقيت الخاطئ، مشيرين إلى أن القمح حالياً في مرحلة حساسة بسبب شح مياه الري.

وقال رئيس تنظيمات المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل عبد السلام الشامي، إن القمح في مرحلة حساسة بسبب شح مياه الري، منوها إلى عدم ري مساحات كبيرة بالمشروع خاصة الأقسام الشمالية للمشروع، وقال لـ ( السوداني ) إن القمح حالياً في مرحلة الرية الرابعة، وفي أقسام أخرى في الرية الخامسة، مشددا على أن القمح يجب أن يكون في الرية السابعة.

ووصف المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم ري الماطوري غرب المناقل، دفع الله الكاهلي، توقيت إقالة محافظ مشروع الجزيرة بـ (الخاطئ)، لأنه يتابع الموسم منذ بدايته ويتصدى لحل المشكلات التي تواجه المزارعين، بجانب تأثر الموسم بإقالة المدير العام للبنك الزراعي، مؤكداً أن ضعف انسياب مياه الري أثر على محصول القمح، مشيرا إلى توفير المياه بنسبة ٦٠% بغرب المناقل ونسبة ٣٠% في مناطق أخرى، وقال لـ ( السوداني) إن ري القمح يفترض أن يكون كل أسبوعين ولكن شح المياه أضعف الإمداد المائي، وصار الري يتم كل ٢٥ يوما، مؤكدا أن ضعف الري يؤثر على إنتاجية القمح، مشيرا إلى أن هذا الموسم مختلف عن المواسم السابقة لبطء عمل الإدارات بالمشروع، وتوقع بدء عمليات حصاد القمح في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

وأكد المزارع بمشروع الجزيرة قسم أبوقوتة، بدر المعارف بشير، أن ضعف مناسيب المياه أثر على محصول القمح، مؤكدا إنبات مساحة ٤٠٠ فدان من جملة ألفي فدان، وأن القمح حاليا في مرحلة الرية الثالثة، وأضاف: كان ينبغي أن يكون في الرية السابعة، مشيرا إلى أن بعض المساحات تم ريها عبر الوابورات لضعف المناسيب، اضافة إلى عدم زيارة أي جهة مسئولة للوقوف على مشاكل الموسم بقسم أبوقوتة