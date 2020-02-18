فيصل :خبر الجنائية الدولية عار من الصحة

التاريخ: 18-فبراير-2020
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قال الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحديث حول وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم عار من الصحة تماماً.
وأعرب عن أسفه عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم بحسب سونا للتناول غير المهني الذي قامت به بعض وسائل الإعلام في نشر الأكاذيب والاشاعات والأخبار غير الدقيقة بالرغم من أنها تمتلك الوسائل والآليات للتأكد من مثل هذه المعلومات.
وأوضح أنه بمجرد وصول هذا الوفد سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.
وأضاف قائلاً : “ليس لدينا ما نخفيه حول هذا الشأن “. داعياً أجهزة الإعلام لتحري الدقة والمصداقية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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