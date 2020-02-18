بالفيديو : أبنة حمدوك (على مواقع التواصل) تظهر مع والدتها لأول مرة وهى تتعلم عمل العصيدة بالتزامن مع أزمة الخبز

ظهرت الناشطة التشادية شيماء مع والدتها للمرة الاولى حيث كانت تتعلم منها طريقة اعداد وعمل العصيدة التي تعتبر من الوجبات الشعبية في تشاد والسودان واشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى ان اختيار طرقة عمل العصيدة جاء متزامنا مع ازمة الخبز التي يعيشها الشعب السوداني .

ولفتت اللهجة السوداية التي كانت تتحدث بها والدة الناشطة التشادية شيماء – لفتت انتباه المتابعين موضحين بانها لهجة سودانية حيث قال معلق:(لاحظت انو لهجة امك لهجة سودانية اصيلة … ممكن تورينا كانت وين في السودان؟ او اتعلمت اللهجة السودانية وين؟ ) وكتب متابع اخر معلقا بقوله:(ما شاء الله أمك شكلها سودانية لهجة واضحه ربنا يحفظكم).

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ويذكر بان الناشطة على مواقع التواصل التشادية شيماء كان قد اشيع بانها ابنة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الامر الذي نفته خلال تسجيل سابق تعرضت خلاله للشائعة التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة بانها تشادية الجنسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)