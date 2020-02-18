وزير الطاقة 2020م عام التعدين

التاريخ: 18-فبراير-2020
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تمنى وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم أن يكون هذا العام 2020م عاماً للتعدين.
وأكد بحسب سونا لدى مخاطبته فاتحة أعمال ملتقى ومعرض السودان الدولي للتعدين في دورته الخامسة في الفترة من(18-20) فبراير الجاري بمشاركة 55 شركة وعدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين.
وبعد ترحمة على أرواح الشهداء وتمجيد ثورة ديسمبر أكد أنه وبتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة في قطاع التعدين والثروة المعدنية بمختلف مجالاتها سيحتل قطاع التعدين الدور القيادي والريادة في الاقتصاد السوداني.
من جانبها استعرضت ممثلة مجموعة شركات البرجوب ناهد الطيب مشاركة الشركة كشريك استراتيجي في كل ملتقيات التعدين ودعمها لقطاع التعدين في السودان ومن منطلق تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الشركة بجميع أفرعها العاملة في قطاع التعدين تقوم بتوفير الطلمبات والآليات وقطع الغيار، فضلاً عن توفير كادر فني مدرب ومؤهل، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، كما توفر الشركة ورش كاملة ثابتة ومتحركة تغطي كل مناطق التعدين في السودان .
ولفتت هدى إلى أن الملتقى والمعرض يعتبران فرص استثمارية ثمينة للمستثمرين ومقدمي الخدمات لخلق الفرص المؤاتية لإحداث النقلة النوعية عبر فتح الطريق للشركات العاملة في السودان والعالم واستغلال الفرص المتاحة للتعرف على مستجدات التقنية في مجال التعدين للنهوض بالقطاع ، داعية إلى رفع الحظر الأمريكي كلياً ليسهم ذلك في جذب المستثمرين والموردين.كما كرمت هئية الأبحاث الجيولوجية عضو مجلس السيادة صديق تاور.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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