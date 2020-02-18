إنفراج نسبي في أزمة الغاز

شكت الغرفة الفرعية لوكلاء وموزعي الغاز بالخرطوم، من استمرار “العقلية القديمة” في معالجة الأزمات. في الأثناء توقع بعض وكلاء الغاز انفراج أزمة الغاز في الأيام المقبلة، موضحين أن هناك تحسناً طرأ في عملية التوزيع، محذرين المواطنين من “جشع ومغالاة” ضعاف النفوس.

وقال الأمين العام للغرفة الفرعية لوكلاء وموزعي الغاز بالخرطوم، فضل يس الفضل، أمس في حديثه لـ (السوداني) إن الإصرار على نهج بيع الغاز المباشر من المستودعات والميادين العامة، بتجاوز الوكلاء يعثر وصول الغاز للمواطن، وينعكس على استمرار صفوف العربات أمام المستودعات لأخذ دورها، واتباع بعض ممارسات سالبة من البعض، وأضاف: الصفوف ما تزال أمام المستودعات، إلا أن بداية عمل المصفاة يسهم في زيادة الإنتاج وانسياب الغاز للمواطنين، متوقعاً بنهاية الأسبوع الجاري حدوث انفراج كبير في أزمة الغاز بالخرطوم، مشيراً إلى أن سعر الأسطوانة زنة ( 12، 5) كيلو يترواح ما بين 200-220 جنيه للمواطن، في كل أحياء العاصمة حسب تكلفة الترحيل.

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وفي المقابل أوضح وكيل غاز بالثورة الحارة الخامسة عوض الكريم محمد أحمد، أن هناك انفراجاً نسبياً طرأ على أزمة الغاز، وتسلم الوكلاء كميات مقدرة من الأسطوانات، خلال الأيام الثلاثة الماضية عبر مستودعات الشجرة والجيلي، وتوقع في حديثه لـ (السوداني) أمس انفراج الأزمة حال استمرار عمليات التوزيع، وقال إن سعر الأسطوانة مستقر بنحو 200 جنيه وفق تكلفة الترحيل، داعياً المواطنين لتجنب “جشع ومغالاة” بعض ضعاف النفوس في الأسعار.

إلى ذلك أشار وكيل بميدان الحلة الجديدة هاشم محمد أحمد، إلى ضعف استلام الغاز، وقال في حديثه لـ (السوداني) أمس إن الوكيل استلم أمس الأول 35 أسطوانة، بينما قائمة التسجيل تضم 250 شخصاً، مطالباً بزيادة حجم التوزيع لتلبية احتياجات المواطنين بالمنطقة، مؤكداً أن سعر الأسطوانة يباع للمواطن بواقع 150 جنيه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)