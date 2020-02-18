السلطات تطلق سراح مأمون حميدة

التاريخ: 18-فبراير-2020 فى : أخبار 53 مشاهدة علمت (السوداني) أن السلطات المختصة أطلقت سراح وزير الصحة السابق بروفيسور مامون حميدة بعد اعتقاله لفترة تجاوزت العشرة أشهر وقد وصل مامون حميدة إلى منزله بعد الإفراج عنه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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