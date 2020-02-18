تراجع أسعار السُكر بالأسواق

تراجعت أسعار السُكر بالأسواق، من (3,100) إلى (2.800) جنيه للجوال، وعزا عدد من تجار بالخرطوم وأم درمان استفسرتهم (السوداني) أمس، هذا التراجع لدخول كميات كبيرة من السكر المستورد مع انفراج أزمة الترحيل.

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وقال رئيس الغرفة التجارية السابق حسن عيسى لـ (السوداني)، إن الاستمرار في نهج السياسات الاقتصادية الراهنة سينعكس على المزيد من ارتفاع الأسعار وتذبذب الدولار، داعياً للاهتمام بالإنتاج المحلي وتقليل الاستهلاك في السلع والاستيراد كافة، وتغيير السياسات الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى وفرة البضائع بالأسواق وارتفاع كبير في الأسعار.

وأوضح تاجر سكر بالسوق المركزي الخرطوم الحاج عيسى، أن هناك تراجعاً في أسعار السكر، وقال في حديثه أمس لـ (السوداني) إن هناك كميات مقدرة دخلت الأسواق من السُكر المستورد كانت مكدسة في الميناء، بسبب أزمة الوقود، وأضاف: عرض شركة سكر كنانة ضعيف بالأسواق، مؤكدا أن الشركة توزع لكل تاجر (150) جوال فقط وبـ (الصف) بتسعيرة (2,380)جنيه، بما انعكس سلباً على حدوث ندرة في المنتج المحلي، موضحاً أن سعر السكر المستورد (2,650) جنيه لعبوة (50) كيلو، منوهاً لارتفاع سعر الترحيل من بورتسودان إلى الخرطوم بنحو (2,400) جنيه للطن، نتيجة لأزمة الوقود التي شهدتها العاصمة، كما أن استمرار ضعف توزيع الشركات المحلية سينعكس على ارتفاع الأسعار، وتابع أن الوضع سوف يكون “كارثيا” خاصة مع دخول شهر رمضان.

وأكد تاجر جملة بسوق أم درمان فضل حجب اسمه لـ (السوداني) دخول كميات كبيرة من السُكر المستورد، أدت إلى حدوث انخفاض الأسعار إضافة إلى تراجع البورصة، وقال إن سعر الجوال بلغ أمس (2,800) جنيه بدلاً عن (3,100) جنيه و (10) كيلو (575) جنيه، مشيراً إلى ضعف الحركة التجارية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)