الناطق الرسمي بإسم السيادي: الملازم أول “محمد صديق” باقٍ في صفوف القوات المسلحة

أكد الناطق الرسمي بإسم المجلس السيادي الانتقالي، محمد الفكي سليمان ” قبل قليل” بقاء الملازم أول “محمد صديق” في صفوف الجيش بعد قرار إحالته للتقاعد، ضمن ٦٨ ضابطاً تمت إحالتهم للتقاعد.

Advertisements

وقال “الفكي” على حسابه الرسمي ب “فيسبوك” بحسب ما نقلت “السوداني الالكترونية”: الملازم أول محمد صديق سيظل في صفوف قواتكم المسلحة، حارساً لتراب بلاده، ولقيم الحرية والسلام والعدالة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)