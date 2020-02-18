- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 18 فبراير 2020
كتب
اخبار الخليج 365
أكدت وزارة الخارجية عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا وسط المواطنين السودانيين المقيمين بجمهورية الصين الشعبية.
وأفادت الوزارة أنه وفي إطار متابعة السودان للأوضاع في جمهورية الصين الشعبية عبر سفارة السودان في بكين فقد أشارت السفارة الى الانحسار الملحوظ في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد وذلك وفقاً للإحصاءات الجديدة التي أشارت إلى أن نسبة الحالات الحرجة بمدينة أوهان حتى يوم 15 فبراير 2020 بلغت 21.6% فقط مقارنةً بـ32.4% من جملة الإصابات في 28 يناير 2020.
واشارت الخارجية الى تراجع نسبة الحالات الحرجة بين المصابين على مستوى الصين إلى 7.2% مقارنةً بـ15.9% لنفس الفترة السابقة مما يؤشر إلى الاستجابة الفاعلة للأدوية الجديدة التي يتم إستخدامها والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الصين الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية:لاتوجد إصابة بكورونا وسط السودانيين بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.