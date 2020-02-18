وزير الزراعة: تحديات كبيرة تواجه الموسم الشتوي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أقر وزير الزراعة والغابات عيسى عثمان شريف، بوجود تحديات كبيرة تواجه الموسم الشتوي، وأجمل عيسى لدى مخاطبته اجتماع مدراء الإنتاج أمس، تلك التحديات في عدم توفر مدخلات الإنتاج متمثلة في الري، الوقود والأسمدة والتقاوي.
من جانبه كشف وزير الزراعة بالخرطوم بابكر محمد، عن تحويل معظم الأراضي الزراعية الخصبة المطلة على النيل إلى مدن سكانية بقرار سياسي في العهد السابق، فيما كشف مدير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض الهادي عجيب، عن وجود شركات أجنبية تقوم بتهريب محاصيل الصادر، القطن، الصمغ، السمسم عبر الحدود.
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