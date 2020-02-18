مولانا جمال حسن سعيد: مباراة الهلال أهم من إقالة الجهاز الفني

الخليج 365 :

كشف مولانا جمال حسن سعيد أن مجلس الأمل عطبرة لم يعلن عن اجتماع لتقييم موقف الفريق في البداية الحالية للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز رغم تواضع مُستوى الفريق في المباريات الماضية، مبيناً في اتصال هاتفي إلى أن المباراة الأخيره التي خاضها الأمل خارج الأرض لعبها المدير الفني بشكل مفتوح وهو يراهن على قوة لاعبيه في كل الخطوط وثقته الكبيرة فيهم إلا أن الذي يريده لم يحدث، وعن إصدار قرار حول إقالة المدير الفني كفاح صالح الآن ليس أوانه، لأن الفريق تنتظره مباراة كبيره جداً أمام الهلال في الخرطوم، وأشار إلى أن العودة بنقاطها بعد غياب عن الانتصارات يستحق الاهتمام بها، مبيناً أن المجلس قرر أن يفتح الفريق ملفها من خلال معسكر في الخرطوم، وأكد مولانا جمال حسن سعيد إن كان هناك قرار في حق الجهاز الفني فسيكون بعد مباراة الهلال وليس الآن، وطالب جماهير الفريق بالصبر حتى نهاية مواجهة الهلال ورؤية نتيجتها وسيكون لكل حدث حديث، وكانت جماهير الأمل عبرت عن غضبها عن نتائج الفريق في الدوري الممتاز، خَاصّةً مباراة الشرطة الأخيرة في القضارف، وطالبت بإقالة كفاح من تدريب الفريق