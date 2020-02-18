منتخب السودان للشباب يخسر أمام ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تلقى منتخب السودان للشباب خسارته الأولى بهدفين دون مقابل في بطولة العرب للمنتخبات تحت سن”20″ عامًا أمام ليبيا والتي جرت على ملعب نادي الرياضي الدولي.

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