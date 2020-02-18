حبك للناس خلاني أحبك تاني.. بقلم حيدر المكاشفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(فيك الإحساس نساني أعيش أحزاني..ما إنت نغم رنان في خيالي..ما إنت عشم فنان زي حالي..عارفك ساحر أزمان قبالي..تسحر أزمان جاياك وليالي).العنوان ومابين القوسين مقطع لاغنية للفنان المثقف عبد الكريم الكابلي الذي يزور وطنه هذه الايام بدعوة من شركة دال واستضافه فى ندوة حاشدة امس الاول منتدى العباسي الكائن بالخرطوم قبالة مستوصف الحكمة..وقد احتشدت اغنية الكابلي هذه بما يعرف ببوح العارفين الذي عبرت عنه ببراعة العارفة بالله رابعة العدوية فى قصيدتها التى تقول فى جزء منها (أحِبُكَ حُبَيْنِ حُبَ الهَـوىٰ وحُبْــاً لأنَكَ أهْـل لـِذَاك.. فأما الذي هُوَ حُبُ الهَوىٰ فَشُغْلِى بذِكْرِكَ عَمَنْ سـِواكْ..وامّـا الذى أنْتَ أهلٌ لَهُ فَلَسْتُ أرىٰ الكَوْنِ حَتىٰ أراكْ)..هذا التداعي حول الحب المتسامي المتجاوزٌ لمفهوم الحبِّ الضيق الى رحاب الفضاء الانساني الواسع والدافع لحب الخير وبذل المودة لكل الناس الا من أبى، فرضته علي مناسبة عيد الفالنتاين التي مرت يوم الجمعة الماضية، ومن جانبي درجت على الاحتفاء بها ولكن ليس على طريقة من يحتفلون بها من الشباب وانما على طريقتي الخاصة..

لست بالتأكيد ضد الحب بل من غلاة الداعين له وللتسامح والتصافي والتصالح ولكن ليس على طريقة الفالنتاين، وانما على الطريقة السودانية الراكزة في وجدان وميراث أهل السودان، اللذين اشتهروا بين أمم العالم على مر الزمان بالاخاء الصادق والتسامح والإيثار على ما بهم من شح وخصاصة، فليس عيبا ولا أظنها بدعة سيئة أن نحتفي بالقيم الجميلة والخصال الكريمة ونحث عليها، وعلى رأسها الحب والتسامح، وأن نجعل لها يوما نذكرها فيه ونراجع أنفسنا ونحاسبها على تقصيرها في الوفاء بمعانيها في سلوكنا وتفاصيل حياتنا ودقائق معاملاتنا، نقول ذلك ليس جريا على سنة فالنتاين، بل احياء لسنن صحيحة واحتفاء بقيم نبيلة وخصال إنسانية راقية لا تعمر الحياة ولا يروق العيش في هذه الدنيا اذا انعدمت بين الناس، ولكم أن تتخيلوا الجحيم الذي سيصطلي به البشر اذا تلاشى الحب بينهم وسادت الكراهية والبغضاء، وانزوى التسامح وانبرى الحقد والانتقام ..لا شئ يمكن انجازه على الوجه المطلوب بغير حب، ولا يمكن لبشر أن يجتمعوا على صعيد واحد بغير تسامح، فالحب مصفاة القلوب، والتسامح زادها ودواؤها، فلنجعلهما شعارا لحركاتنا وسكناتنا، نختلف ولكن بود، فاختلاف الرأي لا ينبغي أن يفسد للود قضية، نتدافع في شؤون الحياة وتتشعب مسالكنا فيها، نتجاذب ونتنافر، ولكن بالقول السمح والكلام الطيب وقبول بعضنا بعضا، فخطاب الكراهية لا يورث الا المزيد من الخلاف والشجار، والكلمة الحادة لا تجلب الا حدة مضادة وبسببها يحتد النزاع ويتفاقم الصراع، والغلظة في القول والفظاظة في الحديث لا تقابلها الا فظاظة وغلظة من جنسها، وانفضاض الناس من حول قائلها (ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حولك)، هكذا خاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، وأهلنا يقولون الكلمة الطيبة بخور الباطن..لقد سئمنا قاموس التنابذ والتشاتم والتهاتر، ونتوق الى فتح أولى صفحات الاجتماع على حب والافتراق على ود والاختلاف بمحبة، وعلى الذين يجيدون القول الحسن والكلام الطيب أن يتقدموا الصفوف ويزيحوا من أمامهم أهل الفحش في القول والخطاب.