رسمياً..أمين المسلمي مديراً فنياً للمريخ

الخليج 365 : أعلن نادي المريخ الخرطوم عن تعاقده مع المدرب التونسي أمين المسلمي، ومدرب الأحمّال توماس مويير”ألماني الجنسية” اليوم”الثلاثاء”. ووقّع النادي الأحمر معهما لمدة عامٍ قابل للتجديد خلفًا للجهاز الفني بقيادة الوطني جمال أبو عنجة. وكان التونسي أمين المسلمي ومعاونه قد وصل فجر اليوم”الثلاثاء” لتولي المهمة الفنية بالمريخ

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