أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء

الخليج 365 : 18/02/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 52.2000 52.4610 52.3305 الين الياباني 0.4757 0.4781 0.4769 الجنيه الاسترليني 67.8451 68.1843 68.0147 الفرنك السويسري 53.2349 53.5011 53.3680 الدولار الكندي 39.4054 39.6024 39.5039 كرونة السويدية 5.3747 5.4016 5.3881 الكرونة النرويجية 5.6178 5.6459 5.6318 الكرون الدنماركي 7.5677 7.6055 7.5866 الدينار الكويتي 169.9772 170.8271 170.4021 الريال السعودي 13.9189 13.9885 13.9537 الدرهم الاماراتي 14.2122 14.2833 14.2477 الريال القطري 14.3367 14.4084 14.3725 الدينار البحريني 138.4248 139.1169 138.7709 ريال عماني 135.5844 136.2623 135.9234 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 70.9707 71.3470 71.1588 الدولار الحسابي (مصر) 3.7700 3.8161 3.7931 اليورو 56.5383 56.8210 56.6797 XAR 2661.8688 2675.5155 2668.6922 المادة السابقة الطيران العدو الإسرائيلي.. تفاصيل عبور الخرطوم!! المقالة القادمة إيقاف الطبالي بسواكن..قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق…

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