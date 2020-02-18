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الخليج 365 :
18/02/2020
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|52.2000
|52.4610
|52.3305
|الين الياباني
|0.4757
|0.4781
|0.4769
|الجنيه الاسترليني
|67.8451
|68.1843
|68.0147
|الفرنك السويسري
|53.2349
|53.5011
|53.3680
|الدولار الكندي
|39.4054
|39.6024
|39.5039
|كرونة السويدية
|5.3747
|5.4016
|5.3881
|الكرونة النرويجية
|5.6178
|5.6459
|5.6318
|الكرون الدنماركي
|7.5677
|7.6055
|7.5866
|الدينار الكويتي
|169.9772
|170.8271
|170.4021
|الريال السعودي
|13.9189
|13.9885
|13.9537
|الدرهم الاماراتي
|14.2122
|14.2833
|14.2477
|الريال القطري
|14.3367
|14.4084
|14.3725
|الدينار البحريني
|138.4248
|139.1169
|138.7709
|ريال عماني
|135.5844
|136.2623
|135.9234
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|70.9707
|71.3470
|71.1588
|الدولار الحسابي (مصر)
|3.7700
|3.8161
|3.7931
|اليورو
|56.5383
|56.8210
|56.6797
|XAR
|2661.8688
|2675.5155
|2668.6922
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.