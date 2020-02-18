فض الاعتصام !!.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
بعث الكاردينال بوفد وساطة من عشيرته للجلوس مع المعتصمين والتوصل لتسوية .
* الوفد الكاردينالي أوضح أن الرجل يُرتّب لمشروع سياسي والاعتصام يؤثر عليه سلباً.
* الوسطاء أكدوا أن كردنة لا يريد غير إكمال دورته وبعدها سيغادر .
* مطالب الثوار لفك الاعتصام تمثلت في فتح باب العضوية برسوم معقولة وتحت إشراف الاتحاد العام.
* ثاني المطالب إقالة المستشارة الإعلاميه لرئيس الهلال وإبعادها كلية عن الشأن الهلالي.
* تلك كانت مطالب الثوار لرفع الاعتصام والقبول برئاسة كردنة لحين انتهاء دورته والتي تبقى منها أقل من (5) أشهر.
* ثوار الاعتصام في انتظار رد الوسطاء، وفي حال عدم التوافق سيتواصل الاعتصام لحين انتهاء دورة كردنة أو رحيله.
* بعض أصوات الثوار دعت لتصعيد الاعتصام بتحويله للاستاد في حال عدم الوصول لتسوية.
* الرأي عندي أن يستجيب الكاردينال لصوت العقل وينصاع لمطالب الثوار .
* تصاعد الغضب الجماهيري من شأنه تعطيل مشروع كردنة السياسي والمتمثل
في الترشّح برلمانياً لدائرة أبو حمد والوصول عبر ذلك لكرسي الوزارة.
* كردنة يرتب كذلك لمشروع إعلامي يتمثل في إصدار صحيفة سياسية وتحويل قناة الهلال لسياسية وقد بدأت بالفعل في إنتاج برامج سياسية.
* مشروع كردنة السياسي مهدد بالفشل في حال اشترطت مطلوبات الترشح البرلماني خلو السيرة الذاتية من أية إدانة جنائية.
* عموماً نحن والثوار في انتظار رد الكاردينال.
* الهدف الأساسي والاستراتيجي للاعتصام إزاحة الكاردينال وأي مطامح شخصية لم يحن وقتها بعد.
* من حق أي هلالي التطلع لقيادة الهلال ولكن بعيداً عن الاعتصام .
* استغلال الاعتصام لتحقيق مصالح شخصية مرفوض.
* مدرب حراس الهلال زعم أن جمال سالم غير متمرد، وأن سياسة المداورة هي التي أبعدته من مباراة الإكسبريس !!
* يونس لا يذكر آخر مباراة ارتدى فيها شعار الهلال أما أبوجا فلم يظهر منذ أن غادر هيثم مصطفى الدكة الفنية فعن أية مداورة يتحدث كجيك!!
* على (كجيك) أداء مهامه الفنية وبس وليس من مهامه الدفاع عن مجلس الكاردينال.
* المدرب الواثق من نفسه لا يحتاج لتملق الإدارة.
* بالتوفيق لمنتخبنا (تحت العشرين) وهو يواجه نهار اليوم نظيره الليبي ضمن منافسات البطولة العربية.
* نعشم في الفوز رغم أن مستوى المنتخب في تجاربه الإعدادية لم يكن مطمئناً.
* أي تعثر للمنتخب سيخرج أعداء الاتحاد من جحورهم ليهاجموا الاتحاد وقيادته.
* عجبي لمن يتمنى الخسارة لمنتخب بلاده لمجرد موالاته للاتحاد السابق ومعاداته للاتحاد الحالي.
* كلام سياسة.
* تسريب امتحانات الجزيرة جريمه تهدد مستقبل الطلاب وربما تكون بروفة لتسريب الامتحانات الرسمية.
* المتهم مدير مدرسة والمطلوب إنفاذ أقسى العقوبة في حال ثبوت التهمة.
* أي تراخٍ في تأمين الامتحانات يقود لفوضى تعبث بمستقبل ملايين الطلاب .
* من خربوا أنبوب النفط وتسببوا في أزمة الخبز لن يتركوا التعليم في حاله.
* من جهزوا المتفجرات والأحزمة الناسفة في الحاج يوسف لن يتركوا شيئاً إلا وخربوه .
* اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.
كانت هذه تفاصيل خبر فض الاعتصام !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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