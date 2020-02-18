فض الاعتصام !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعث الكاردينال بوفد وساطة من عشيرته للجلوس مع المعتصمين والتوصل لتسوية .

* الوفد الكاردينالي أوضح أن الرجل يُرتّب لمشروع سياسي والاعتصام يؤثر عليه سلباً.

* الوسطاء أكدوا أن كردنة لا يريد غير إكمال دورته وبعدها سيغادر .

* مطالب الثوار لفك الاعتصام تمثلت في فتح باب العضوية برسوم معقولة وتحت إشراف الاتحاد العام.

* ثاني المطالب إقالة المستشارة الإعلاميه لرئيس الهلال وإبعادها كلية عن الشأن الهلالي.

* تلك كانت مطالب الثوار لرفع الاعتصام والقبول برئاسة كردنة لحين انتهاء دورته والتي تبقى منها أقل من (5) أشهر.

* ثوار الاعتصام في انتظار رد الوسطاء، وفي حال عدم التوافق سيتواصل الاعتصام لحين انتهاء دورة كردنة أو رحيله.

* بعض أصوات الثوار دعت لتصعيد الاعتصام بتحويله للاستاد في حال عدم الوصول لتسوية.

* الرأي عندي أن يستجيب الكاردينال لصوت العقل وينصاع لمطالب الثوار .

* تصاعد الغضب الجماهيري من شأنه تعطيل مشروع كردنة السياسي والمتمثل

في الترشّح برلمانياً لدائرة أبو حمد والوصول عبر ذلك لكرسي الوزارة.

* كردنة يرتب كذلك لمشروع إعلامي يتمثل في إصدار صحيفة سياسية وتحويل قناة الهلال لسياسية وقد بدأت بالفعل في إنتاج برامج سياسية.

* مشروع كردنة السياسي مهدد بالفشل في حال اشترطت مطلوبات الترشح البرلماني خلو السيرة الذاتية من أية إدانة جنائية.

* عموماً نحن والثوار في انتظار رد الكاردينال.

* الهدف الأساسي والاستراتيجي للاعتصام إزاحة الكاردينال وأي مطامح شخصية لم يحن وقتها بعد.

* من حق أي هلالي التطلع لقيادة الهلال ولكن بعيداً عن الاعتصام .

* استغلال الاعتصام لتحقيق مصالح شخصية مرفوض.

* مدرب حراس الهلال زعم أن جمال سالم غير متمرد، وأن سياسة المداورة هي التي أبعدته من مباراة الإكسبريس !!

* يونس لا يذكر آخر مباراة ارتدى فيها شعار الهلال أما أبوجا فلم يظهر منذ أن غادر هيثم مصطفى الدكة الفنية فعن أية مداورة يتحدث كجيك!!

* على (كجيك) أداء مهامه الفنية وبس وليس من مهامه الدفاع عن مجلس الكاردينال.

Advertisements

* المدرب الواثق من نفسه لا يحتاج لتملق الإدارة.

* بالتوفيق لمنتخبنا (تحت العشرين) وهو يواجه نهار اليوم نظيره الليبي ضمن منافسات البطولة العربية.

* نعشم في الفوز رغم أن مستوى المنتخب في تجاربه الإعدادية لم يكن مطمئناً.

* أي تعثر للمنتخب سيخرج أعداء الاتحاد من جحورهم ليهاجموا الاتحاد وقيادته.

* عجبي لمن يتمنى الخسارة لمنتخب بلاده لمجرد موالاته للاتحاد السابق ومعاداته للاتحاد الحالي.

* كلام سياسة.

* تسريب امتحانات الجزيرة جريمه تهدد مستقبل الطلاب وربما تكون بروفة لتسريب الامتحانات الرسمية.

* المتهم مدير مدرسة والمطلوب إنفاذ أقسى العقوبة في حال ثبوت التهمة.

* أي تراخٍ في تأمين الامتحانات يقود لفوضى تعبث بمستقبل ملايين الطلاب .

* من خربوا أنبوب النفط وتسببوا في أزمة الخبز لن يتركوا التعليم في حاله.

* من جهزوا المتفجرات والأحزمة الناسفة في الحاج يوسف لن يتركوا شيئاً إلا وخربوه .

* اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك.