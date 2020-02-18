(الفساد) تحقق مع عبد الباسط حمزة والحاج عطا المنان

حققت نيابة الفساد والتحقيقات المالية أمس “الاثنين” مع رجل الأعمال عبد الباسط حمزة والقيادي بحزب المؤتمر الوطني (المحلول) الحاج عطا المنان.

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وقال مصدر لـ (السوداني) إن النيابة أخضعت رجل الأعمال عبد الباسط حمزة للتحقيق حول تهم فساد تتعلق بفندق السلام روتانا، وإحدى شركات الاتصالات الكبرى، فيما حققت مع القيادي الحاج عطا المنان حول مصادر أمواله وثروته التي حققها خلال فترة الحكومة السابق.

وأشار المصدر إلى أن عملية ترحيل المتهمين جرت وسط حراسة أمنية عالية استمرت خارج النيابة وداخلها حتى انتهاء التحقيقات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)