حجز ملف المتهمين بقتل مهندسي نفط بغرب كردفان للقرار

حجز قاضي محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال بحسب موقع السودانى الالكترونى ملف المتهمين بقتل اثنين من مهندسي النفط داخل حقل “بليلة” النفطي بولاية غرب كردفان للنطق بالحكم. وحددت المحكمة جلسة في نهاية الشهر الجاري للنطق بالحكم على يد متهمين بعد أن أطلقا الرصاص عليهما على متن عربة بوكس دبل كاب.

Advertisements

وتشير الوقائع إلى أن اثنين من المهندسين بمناطق النفط تعرضا للهجوم من قبل شخصين قاما بإطلاق الرصاص عليهما أثناء عودتهما من مقر عملهما ونهبهما، مما تسبب في مقتلهما.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)