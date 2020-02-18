الصحة تؤكد على الدور الرقابي لمجلس الأدوية والسموم

التاريخ: 18-فبراير-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة أكد وزير الصحة الاتحادي رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم د. أكرم علي التوم خلال زيارته التفقدية اليوم لمقر الأمانة العامة للمجلس ولقائه بالعاملين، أكد أهمية الدور الرقابي للمجلس والمسؤولية الملقاه على عاتقه . Advertisements وجدد أكرم بحسب سونا على ضرورة دعم المجلس بالكادر البشري المؤهل وتحسين أوضاع العاملين بغرض استبقائهم وجذب المزيد من الكفاءات للدفع بمسيرة عمل المجلس بما يلبي تطلعات المواطن السوداني في الحصول على دواء آمن وفعال ذي جودة عالية. وتعهد الوزير بتوفير مقر دائم للمجلس يستوعب جميع إداراته بما فيها المختبر المركزي، ونوه إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية مستقبلية تتيح للمجلس الإيفاء بمتطلبات وتحديات المرحلة المقبلة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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