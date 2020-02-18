وزير الإعلام :محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات

التاريخ: 18-فبراير-2020
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قال فيصل محمد صالح وزيرالإعلام إنه قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين في البلاد.
واضاف صالح لـ(رويترز) إن أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي وهذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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