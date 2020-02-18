حملة إرشادية لسائقي المركبات لتحقيق السلامة المرورية

نظمت شرطة مرور ولاية الخرطوم اليوم الحملة التوعوية الإرشادية لسائقي المركبات بولاية الخرطوم وذلك تحت شعار (سلامتك تهمنا).

وأوضح اللواء شرطة ربيع محمد سالم مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم في تصريح صحفي بحسب سونا أن الحملة التوعوية الإرشادية التي انطلقت اليوم تشمل كل طرق محليات الولاية وتهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وسط مستخدمي الطريق من سائقي المركبات العامة والخاصة من أجل أن يتبع السائق النظم واللوائح المرورية ويتجنب المخالفات التي تؤدي إلى حوادث مرورية يروح ضحيتها أبرياء .

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وأشار إلى أن الحملة تهدف أيضًا الى تغيير السلوك تجاه رجل المرور الذي يعمل على مساعدة مستخدمي الطريق مروريًا وليس همه الجبايات المرورية. وأبان أن الحملة نادت بعدم استخدام السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ والسير عكس الاتجاه والوقوف الخاطئ وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين دائرة مرور الولاية ووزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم لإزالة المعوقات التي تعيق حركة السير بطرق ولاية الخرطوم، بجانب مراجعات لعدد من الإشارات المرورية المتوقفة بالتنسيق مع هندسة الطرق بولاية الخرطوم وناشد السائقين بضرورة الالتزام بتوجيهات رجال المرور الداعية للحد من الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية.

وأشاد عدد من السائقين والمواطنين بالحملة التوعوية التي انتظمت شوارع وطرق ولاية الخرطوم والتي حققت الاستفادة الكبرى من خلال الإرشادات التي تلقوها، بجانب الملصقات المرورية الخاصة بالتوعية والتي تم توزيعها لمستخدمي الطريق والمواطنين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)