تهديد أسرة بالسلاح تحت جنح الليل لهذا السبب الغريب….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد لصوص أصحاب منزل بالسلاح الأبيض واستولوا منهم على أنبوبة غاز ومبلغ مالي، وذلك بضاحية غرب الحارات بام درمان.

وكشف مصدر مطلع ، أن اللصوص تسللوا ليلاً إلى منزل الأسرة وقاموا بتهديدها بالسلاح الأبيض واستولوا على الأنبوبة ومبلغ مالي ثم لاذوا بالفرار، وفور وقوع الحادث تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت إجراءات قانونية حيال الحادثة.

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