البدوي : لا تحويلات مصرفية إلا مع السعودية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد وزير المالية إبراهيم البدوي أن السودان يمكنه فقط إجراء التحويلات المصرفية عبر السعودية والإمارات لأن وزارة المالية وبنك السودان لديها حسابات بنكية في هذين البلدين، وسلط البدوي، الضوء على خطوات تطور مسار الحوار المجتمعي، للوصول إلى صيغة وبرنامج يمكن السودان من التفاوض مع المؤسسات الدولية، فيما يتعلق بالديون الدولية المستحقة على السودان، وأشار البدوي في مقابلة مع (العربية) إلى أهمية الدعم المقدم من السعودية والإمارات بقيمة (3) مليارات دولار، جرى تنفيذ (750) مليون دولار منها وبقي (2.25) مليار دولار إلى جانب مساعدات عينية وبشكل تعاون ثنائي من بعض الدول الأوروبية، وبعض المنظمات المانحة، إضافة إلى تحمل عبء الصرف على السلع الإستراتيجية والاقتصاد من موارد السودان الذاتية. وحول سياسات سعر صرف الجنيه، قال البدوي إن هناك تعدداً في أسعار الصرف وهو من أخطر التشوهات، وعلينا أن نبقي الدولار الجمركي كما هو .