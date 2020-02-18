السجن لمدانين احتالوا على شاب في صفقة استخراج كنز

أوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف، عقوبة السجن لمدة (٦) أشهر في مواجهة رجلين أدانتهما المحكمة بمخالفة نص المادة (١٧٨) من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال عن طريق الدجل والشعوذة والاستيلاء على مبالغ مالية بعد أن زعموا بوجود ( ذهب ) داخل منزل الشاكي بمنطقة عد بابكر بشرق النيل .

والزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ (٧١) ألف جنيه بالتضامن بينهما أو الانفراد لشاكي عبارة عن الأموال التي تحصل عليها المدانين وجاء قرار المحكمة بأن المتهمين اوهموا الشاكي بوجود ذهب داخل منزله وطلبوا من دفع مبالغ مالية لإحضار بخور حتى يتمكنا من استخراج الذهب ، وثبت للمحكمة قيمة المبالغ المالية التي استلمها المتهمون (٧١) ألف جنيه من الشاكي .

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وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة ، إلى أن الشاكي كان قد أبلغ يفيد الشرطة جاء في مجمل بأن المتهمين قد احتالا عليه واستولياء منه على مبلغ (١٠٤) آلاف جنيه على دفعات ، مبلغ (١٥) ألف جنيه لإحضار البخور ومبلغ مالي بغرض تأشيرة سفر لجلب أدوات استخراج الذهب بالإضافة إلى مبلغ (٢٥) ألف جنيه ، وكان ذلك مقابل استخراج ذهب من منزلهم ، على ضوء ذلك كثفت المباحث تحرياتها ، وتم القبض على المتهمين، وبالتحري معهما اقرأ بارتكابهما للجريمة، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )