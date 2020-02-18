انجلاء أزمة معهد السلمابي عقب قرار إخلائه للطلاب العائدين من الصين

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أعلن اتحاد الصم عن انجلاء أزمة معهد السلمابي لذوي الاعاقة السمعية، الذي قامت وزارة التنمية الاجتماعية باخلائه لاستقبال الطلاب العائدين من ووهان عقب اتفاق الاتحاد مع الوزارة بايجاد مقر بديل للمعهد حتى يستأنف الطلاب دراستهم.

وقال أمين مجلس الأشخاص ذوي الاعاقة بالخرطوم د. راشد التيجاني بحسب صحيفة الجريدة: عقدنا اجتماعاً مع وزارة التنمية الاجتماعية وتقدم فيه المدير العام للوزارة ناظم سراج بأن المعهد لم يكن مقصودا في ذاته، وبرر اصدار قراره للضغوط التي مرت بها الوزارة، وانتقد راشد منح الطلاب الصم الذين يدرسون بالمعهد حتى الصف السابع إجازة سنوية ونقل طلاب الصف الثامن لمباني وزارة التنمية الاجتماعية، وكشف عن تراجع المدير العام عن الاجازة واقتراحه حلولاً بديلة بايجاد مقر بمركز تدريب تابع لوزارة النفط حتى يكمل الطلاب عامهم الدراسي والتزم بتوفير الترحيل للطلاب، وأعلن عن موافقة أولياء أمور الطلاب وأساتذة المعهد بالمقترح لانقاذ العام الدراسي لكنهم اشترطوا في ذات الوقت الغاء مدير وزارة التنمية للقرار الذي قضى فيه باخلاء المدينة الاجتماعية.

الحرطوم: (أخبار الخليج 365)