لجان مقاومة سوق لبييا تطالب وزير العدل بتكوين لجنة تحقيق تجاوزات أراضي سوق لبييا

طالبت لجان مقاومه تنسيقية سوق لبييا، وزير العدل بالتدخل لتكوين لجنة للتحقيق في تجاوزات الأراضي بسوق ليبيا، وشكا عضو تنسيقية لجان المقاومة بالسوق محمد أحمد باعوضة من بطء اجراءات نيابة الفساد برغم من اصدار النيابة أمر بحجز ٧دكاكين تقع في مساحة تبلغ ٢١ ألف متر ملك لمسؤولين تابعين للنظام البائد.

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وقال في تصريحات صحفية بحسب صحيفة الجريدة أمس: (قمنا بتدوين عدد من البلاغات في نيابة مكافحة الفساد خلال مدة تجاوزت الخمسة أشهر ولم تتحرك النيابة وما زال التعدي على الأراضي من قبل نافذين في النظام البائد بمعاونة جهات لم يسمها، فضلاً عن استمرارهم في تحصيل ايرادات شهرية من محلات تجارية تتجاوز ٢ مليار.

ومن جانبه شدد عضو تنسيقية لجان المقاومه بسوق ليبيا آدم جفون على ضرورة تدخل وزير الشؤون الدينية والاوقاف لحسم التعدي على أراضي المساجد بالسوق، وكشف عن تحصيل ايرادات غير قانونية تصل أكثر من ٤٠٠ الف جنيه شهرياً لدكاكين تابعة للمساجد من قبل نافذين في النظام البائد، وأضاف: (المساجد تفتقر للسجاد والاباريق ودورات المياه الصحية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)