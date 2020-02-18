الفرنسي يتسلم مهامه مدرباً للمنتخب الوطني رسمياً اليوم

واصل المنتخب الوطني الأول، تدريباته التي انطلقت يوم الأحد وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني وصادقت عليه لجنة المنتخبات الوطنية والاتحاد العام لكرة القدم، هذا وأشرف المدرب العام للمنتخب الوطني خالد بخيت، على تدريبات يومي الأحد والاثنين، على أن يتولى المدرب الفرنسي فيلود الإشراف على تدريبي اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.

وأوضح الفرنسي في تصريحات له أن تدريبه الأول المقرر له اليوم سيكون تكتيكياً وفنياً، على أن يكون التدريب الثاني المقرر له غداً سيكون عبارة عن تقسيمة وسط الملعب، لتكوين فكرة أولية عن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لقائمة المنتخب والذين انتظموا بشكل تدريجي من خلال مران الأحد.

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وبحسب صحيفة الصيحة ، أكد فيلود أنه سيواصل مُتابعة مُباريات الدوري الممتاز المُقبلة، وتقييم مُستويات المجموعة الحالية من اللاعبين والتي وَقَعَ عليها الاختيار حتى مُباراتي منتخب غانا في التصفيات، مع إمكانية استبدال أيٍّ منهم في أيّة لحظة، وطالب فيلود لاعبي منتخب السودان بالالتزام والانضباط والنظام في كل شيء، وتنفيذ التعليمات كَافّة، مع بذل أقصى جُهد مُمكن في التدريبات والمباريات القادمة لأجل تمثيل البلاد والظهور المُشرف في المحافل الإقليمية المقبلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )