التاريخ: 18-فبراير-2020
4 مشاهدة
واصل المنتخب الوطني الأول، تدريباته التي انطلقت يوم الأحد وفق البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني وصادقت عليه لجنة المنتخبات الوطنية والاتحاد العام لكرة القدم، هذا وأشرف المدرب العام للمنتخب الوطني خالد بخيت، على تدريبات يومي الأحد والاثنين، على أن يتولى المدرب الفرنسي فيلود الإشراف على تدريبي اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.
وأوضح الفرنسي في تصريحات له أن تدريبه الأول المقرر له اليوم سيكون تكتيكياً وفنياً، على أن يكون التدريب الثاني المقرر له غداً سيكون عبارة عن تقسيمة وسط الملعب، لتكوين فكرة أولية عن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لقائمة المنتخب والذين انتظموا بشكل تدريجي من خلال مران الأحد.
وبحسب صحيفة الصيحة ، أكد فيلود أنه سيواصل مُتابعة مُباريات الدوري الممتاز المُقبلة، وتقييم مُستويات المجموعة الحالية من اللاعبين والتي وَقَعَ عليها الاختيار حتى مُباراتي منتخب غانا في التصفيات، مع إمكانية استبدال أيٍّ منهم في أيّة لحظة، وطالب فيلود لاعبي منتخب السودان بالالتزام والانضباط والنظام في كل شيء، وتنفيذ التعليمات كَافّة، مع بذل أقصى جُهد مُمكن في التدريبات والمباريات القادمة لأجل تمثيل البلاد والظهور المُشرف في المحافل الإقليمية المقبلة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الفرنسي يتسلم مهامه مدرباً للمنتخب الوطني رسمياً اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.