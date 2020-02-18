اقتصاديون: ٩٦٪ من العملة خارج النظام المصرفي

أعلن عدد من خبراء الاقتصاد تأييدهم لخطوة تغيير العملة السودانية، والتي طالب بها تجمع المهنيين أمس الاول، وأجمع اقتصاديون بأن الخطوة من شأنها أن تكشف حجم الفساد بالمؤسسات علاوة على قدرتها على اغلاق عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب ،بجانب تحديد حجم العملة خارج الجهاز المصرفي.

Advertisements

وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير لصحيفة الجريدة ان٩٦٪ من حجم الكتلة النقدية موجودة خارج اطار النظام المصرفي، واعتبر ان خطوة تغيير العملة كان من المفترض أن تكون اولى خطوات الحكومة الانتقالية، لجهة أنها كانت ستكشف حجم الفساد وسط أفراد النظام السابق ومؤسساته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)