التاريخ: 18-فبراير-2020
3 مشاهدة
طالب مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل برفع السعر التركيزي لمحصول القمح إلى ٤ آلاف جنيه للجوال بجانب مراجعة السياسات الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالري، وبرر المزارعون مطالبتهم تلك لجهة ان تكلفة زراعة المحصول عالية، وكشفوا عن تجاوزها للسعر التركيزي المعلن والذي يبلغ ٢ الف و٥٠٠ جنيه.
وقال المزارع بقسم وادي شعير مكتب تورس ابراهيم سليم في تصريح بحسب صحيفة الجريدة أمس: نطالب الدولة في أعلى مستوياتها ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي باعلان السعر التركيزي للقمح بما لا يقل عن أربعة آلاف جنيه للجوال، لأن أسعار المحصول في الاسواق تجاوزت ال٣ آلاف و٦٠٠ جنيه، وذكر: هناك زيادات كبيرة طرأت على العملية الزراعية أبرزها مدخلات الانتاج وانعدام مياه الري الذي أدى لاستخدام الطلمبات والتي تتطلب شراء الجازولين بالسوق الاسود.
وأكد المزارع بمكتب الجديد قسم المنسي التوم محمد الريح بأن الموسم مبشر بعد على الرغم من المعاناة مع الري ومدخلات الانتاج التي وصفها بالعسيرة، ورأى أن الأسعار المعلنة لمحصول القمح غير مجزية ولا تغطي تكلفة الانتاج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مزارعون بالجزيرة يطالبون برفع السعر التركيزي للقمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.