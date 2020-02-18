مزارعون بالجزيرة يطالبون برفع السعر التركيزي للقمح

طالب مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل برفع السعر التركيزي لمحصول القمح إلى ٤ آلاف جنيه للجوال بجانب مراجعة السياسات الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالري، وبرر المزارعون مطالبتهم تلك لجهة ان تكلفة زراعة المحصول عالية، وكشفوا عن تجاوزها للسعر التركيزي المعلن والذي يبلغ ٢ الف و٥٠٠ جنيه.

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وقال المزارع بقسم وادي شعير مكتب تورس ابراهيم سليم في تصريح بحسب صحيفة الجريدة أمس: نطالب الدولة في أعلى مستوياتها ممثلة في رئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي باعلان السعر التركيزي للقمح بما لا يقل عن أربعة آلاف جنيه للجوال، لأن أسعار المحصول في الاسواق تجاوزت ال٣ آلاف و٦٠٠ جنيه، وذكر: هناك زيادات كبيرة طرأت على العملية الزراعية أبرزها مدخلات الانتاج وانعدام مياه الري الذي أدى لاستخدام الطلمبات والتي تتطلب شراء الجازولين بالسوق الاسود.

وأكد المزارع بمكتب الجديد قسم المنسي التوم محمد الريح بأن الموسم مبشر بعد على الرغم من المعاناة مع الري ومدخلات الانتاج التي وصفها بالعسيرة، ورأى أن الأسعار المعلنة لمحصول القمح غير مجزية ولا تغطي تكلفة الانتاج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)