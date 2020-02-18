وزير العدل يتسلم تقرير لجنة الاسناد القانوني للسودانيين بالخارج

تسلم وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ تقرير لجنة الحماية والإسناد القانونى للسودانيين بالخارج التي تم تكوينها مؤخراً، وذكرت اللجنة في تقريرها انها قد قامت بحصر السودانيين المحكومين بالخارج او الذين يواجهون تهماً في المملكة العربية السعودية حيث بلغ عدد المسجونين بها 499 سجيناً، وفي الامارات العربية المتحدة 89 سجيناُ وفي سلطنة عمان 8 سجناء وفي دولة اريتريا 95 سجيناً.

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ووفقاً لصحيفة الجريدة، ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية للدول التي يوجد بها سودانيون محبوسون و يواجهون تهما جنائية وذلك للوقوف على أحوالهم يالتنسيق مع الاجهزة العدلية في تلك البلدان وتقديم الإسناد القانوني و الحماية اللازمة لهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)