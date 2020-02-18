صدق أو لا تصدق… قرن الشطة بـ(جنيه) وحبة الليمون خمسة جنيهات

شهد سوق الخضروات بالخرطوم ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار الشيء الذي ادى الى عزوف الكثيرين عن الشراء ، بعد أن بلغ قرن الشطة الخضراء جنيها وتباع عشر حبات داخل كيس نايلون صغير بعشرة جنيهات ، وبلغت حبة الليمون الواحدة خمسة جنيهات ، وربطة الخس خمسين جنيها والبقدونس ثلاثين جنيها.

وبحسب صحيفة السوداني ، لم يكشف التجار عن أسباب واضحة لتلك الزيادات التي تزداد يوما بعد الآخر عدا كيلو الطماطم الذي بلغ عشرين جنيها فقط.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )