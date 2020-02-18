كشف الشيخ محمد مصطفى عبدالقادر انه لم يسع للشهرة لكن الله منحه حب الناس حتى أصبح نجما.
ونفى في حديثه ان يكون ضد الشباب. وزاد انه يعمل على تربيتهم وإصلاحهم بلغتهم الخاصة .
وبخصوص الفيديو المتداول بالمنطقة الصناعية اتهم أحد رجال الطرق الصوفية الذي روج لأنه كوز ينتمي للنظام السابق ما جعل الشباب يهتفون ضده.
وبحسب صحيفة السوداني ، قال شيخ محمد مصطفى ان زواج الفتاة من رجل متزوج أفضل لها من العنوسة قائلا: (الكحة ولا صمت الخشم).
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ المثير للجدل محمد مصطفى: أصبحت نجما بأمر الشارع السوداني… وهذا (…) ما حدث في المنطقة الصناعية.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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