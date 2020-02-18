كشفت مستندات عن تفاصيل عقد مدير الصندوق القومي للاسكان والذي يصرف مايقارب ال300 ألف جنيه شهرياً، وبحسب عقد المدير الثاني مع الصندوق، فان مرتبه بلغ 30324 جنيه، وبدل سكن راتب ثلاثة أشهر، وبدل علاج راتب ثلاثة أشهر، ومصاريف اجازة وبديل نقدي 3 أشهر، الى جانب تذاكر سفر للمدير ولثلاثة من أفراد أسرته حسب قرار مجلس ادارة الصندوق، بالاضافة الى مرتب 3 أشهر عند نهاية كل عام، ومرتب شهرين لعيد الفطر والأضحى.

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وقالت مصادر بتجمع المهنيين، فضلت حجب اسمها بحسب صحيفة الجريدة، ان المدير تم تعيينه من قبل والي الخرطوم السابق في عهد النظام البائد الفريق ركن عبد الرحيم محمد حسين بغرض تفكيك الصندوق وتحويله الى شركة صندوق الاسكان للبناء الرأسي، وأردفت ذات المصادر:( تم تطبيق ذلك القرار على أربع مؤسسات من بينها شركة السلام والتنمية)، وتساءلت أين ذهبت أموال تلك الشركة.

وجدد التجمع رفضه لنقل ثلاثة من أعضائه من الصندوق وكشفوا عن تقدمهم بتظلم لوالي الخرطوم، ومذكرة الى مجلس الوزراء وأكدوا عدم قانونية القرار، لجهة إن الصندوق منشأ بقانون ولائحة عمل خارج نطاق الخدمة المدنية.

وانتقدت المصادر عدم رد الوالي على خطابهم وطالبوا مجلس الوزراء بالاسراع في البت في قرار نقلهم لتأثير ذلك على القضاء على مافيا الأراضي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)