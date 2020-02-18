المريخ يتّجه لتقديم شكوى ضد محترفه الغامبي

تفيد متابعات أنّ مجلس إدارة المريخ يدرس تقديم شكوى ضد المُحترف الغامبي مودو ندو لدى شؤون اللاعبين غير الهواة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدم حضور اللاعب لبدء مشواره مع المريخ الذي تعاقد معه لمدة عام على سبيل الإعارة إبان فترة الانتقالات التكميلية الأخيرة.

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وبحسب صحيفة الصيحة ، فإنّ خلافاً نشب بين المريخ والنادي الغامبي الذي يلعب له مودو بعد أن اشترط رئيس النادي إرسال مبلغ من المال للنادي قبل السماح بسفر اللاعب للخرطوم، وبعد أن أرسل المريخ المبلغ، قدم رئيس النادي الغامبي شرطاً جديداً وهو إرسال استحقاقات اللاعب وهو الشرط الذي رفضه المريخ جملةً وتفصيلاً، باعتبار أن اللاعب يحصل على استحقاقاته بعد وصوله إلى الخرطوم ووصول بطاقة نقله الدولية.

وفي ظل رفض مودو الحضور للعاصمة، فإنّ المريخ يتجه لتقديم شكوى ضد اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما يدرس في الوقت ذاته خيار فسخ تعاقده.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )