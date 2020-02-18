البرهان يلتقي السفير الياباني بالخرطوم

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الثلاثاء 18 فبراير 2020
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم الثلاثاء سفير اليابان لدى السودان شينجي أوربياشي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد.
وأعرب السفير الياباني في تصريح صحفي عقب اللقاء عن سعادته بالتطور الذي شهدته علاقات البلدين خلال فترة عمله، معبراً عن أمله بأن تصبح أكثر قوة في المستقبل.
وأثنى السفير أوربياشي على التعاون الكبير الذي وجده من السودان حكومة وشعبا، مما مكنه من أداء مهامه على الوجه الذي يرضيه، معرباً عن أمله أن تشهد العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة مزيدا من التطور والتقدم في مختلف المجالات.
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