احالات وترقيات لمئات الضباط في الجيش السوداني

الثلاثاء 18 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

أصدرت قيادة القوات المسلحة كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات طال المئات من الضباط برتب العقيد وإلى ملازم.

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وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد عامر محم الحسن، في بيان ان الاحالات والترقيات تتم سنويا كل عام جديد وفقاً للوائح فرع شئون الضباط وشروط إجتياز حواجز الترقي والإستمرارية بالقوات المسلحة.

واضاف ان الكشوفات شملت رتب الضباط من رتبة العقيد حتى الملازم، وستتوالى بقية الكشوفة لاحقاً.

واوضح البيان أن هذه الكشوفات مرتقبة في هذا التوقيت من كل أفراد القوات المسلحة ولا تعتبر كشوفات فوق العادة وتنجز بمهنية عالية.