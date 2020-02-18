الفكي: تسليم المطلوبين للجنائية متوافق عليه بين المدنيين والعسكريين

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الثلاثاء 18 فبراير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
قال عضو مجلس السيادة الانتقالي، المتحدث بأسمه، محمد الفكي لــ(اخبار الخليج 365)، إن هنالك توافق تام بين مجلسي السيادة والوزراء في خطوة متعلقة بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف ان القرارتم اتخاذه باجماع عضوية المجلس الاعلى للسلام الذي يضم اعضاء مجلس السيادة، المدنيين والعسكريين، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء الشخصيات القومية الوطنية.
واوضح الفكي تم الاتفاق على القرار مع الحركات المسلحة في المفاوضات الجارية حاليا بجوبا، لتعبيد الطريق امام اكمال عملية السلام في البلاد.
ونوقش تسليم المطلوبين للعدالة الدولية في ملف العدالة الانتقالية، باعتبارها من القضايا الرئيسية التي تساعد في عملية الانتقالي في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، أمس، أن تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، وبقية المطلوبين للجنائية الدولية احدى الخيارات.
ورجح صالح ان يمثل المطلوبين امام محاكمة مختلطة، يشارك فيها قضاة من المحكمة الجنائية الدولية.
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