وزير التربية والتعليم يكشف عن مناهج تتوافق مع الحداثة وتزيل تشوهات النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على إعادة النظر في المناهج التعليمية بما يتوافق مع الحداثة وترسيخ قيم المواطنة والاحتفاء بالتنوع ومحاربة الفساد واحترام سيادة القانون، واشار إلى أن العالم يتجه إلى ما عرف بالمواطنة العالمية المرتكزة على التبادل المعرفي والثقافي، ونوه إلى أن التعليم عبر مناهجه لابد أن يستوعب المتغيرات ويزيل التشوهات التي خلفها النظام المباد، وشدّد الوزير خلال لقائه أمس (الاثنين)، مجموعة من تلاميذ وطلاب موقع “هنا الأطفال”، على أهمية أن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية وليس المعلم، وكشف عن لقاءات له مع وزارة التعليم العالي لإعداد معلمين يستوعبون هذه القيمة، واشار الوزير إلى عزمهم إنشاء مدارس تبدأ من الروضة تعمل على أساس أن الطفل هو محور العملية التعليمية وستكون هناك مدرسة في كل إقليم مراهنا على أن مخرجاتها ستكون أفضل إذا ما قورنت بالتعليم الحالي. وأكد على تدريب المعلمين على التوجه الجديد، وكشف الوزير عن مقترح مشروع قانون جديد بدلا عن قانون 2001 الذي قال إنه لم تتضمن مواده منع العقاب والعنف ضد الطلاب بصورة واضحة.

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